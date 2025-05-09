сегодня в 10:00

Парад Победы начался на Красной площади в Москве

В самом сердце Москвы на Красной площади начался парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИАМО из Международного пресс-центра.

Президент Российской Федерации и Верховный главнокомандующий Владимир Путин дал старт параду.

В центре столицы пройдут российские войска и военные из дружественных стран, а также проедет военная техника.

На трибунах за мероприятием наблюдают лидеры зарубежных стран, российские чиновники и политики, ветераны ВОВ и приглашенные гости.

В центре столицы до окончания парад закрыта для выхода часть станций метро. Они работают только на вход и пересадку.

Кроме того, с 8 мая в городе отключили мобильный интернет и связь. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность мероприятий в честь Дня Победы.