Папе римскому стало лучше

Reuters: папе римскому больше не нужна вентиляция легких по ночам

У папы римский Франциска улучшается состояние здоровья, пишет газета «Известия» со ссылкой на службу печати Святого престола.

По данным издания, папе больше не устанавливают аппарат искусственной вентиляции легких, он меньше использует и подачу кислорода.

Понтифик был госпитализирован 14 февраля с легочной инфекцией.

88-летний предстоятель католической церкви две недели находился в тяжелом состоянии, но потом постепенно его состояние начало улучшаться.