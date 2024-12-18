сегодня в 23:59

Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже более 53 кг

Панда Катюша, рожденная в Московском зоопарке, весит уже 53,2 кг, сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале .

«Катюша — 53,2 килограмма, Диндин — 110 килограмм, Жуи — 135 килограмм», — написала она.

Панда Катюша родилась в конце августа 2023 года. В этом году в честь дня рождения панды для жителей и гостей столицы устроили праздничные гуляния.

Ранее обильный снегопад в Москве поднял настроение питомцам местного зоопарка. Панда Катюша не упустила момент и с удовольствием покаталась с заснеженной горки.