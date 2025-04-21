Памятник Гагарину на Ленинском проспекте промыли после окончания зимы

Памятник космонавту Юрию Гагарину промыли на Ленинском проспекте в Москве. Монумент появился примерно 45 лет назад, он нуждается в особом уходе, сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства (КГХ) Москвы.

На первом этапе памятник помыли водой. Затем на него нанесли особое моющее средство с нейтральным составом. После этого очистили каждую часть памятника с помощью мягких щеток. На последнем этапе смыли пену с использованием аппаратов высокого давления, рассказал заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работу провели шесть сотрудников комитета. Использовались автогидроподъемники, а также поливомоечные машины.

Ранее памятник Ленину отмыли в Екатеринбурге.