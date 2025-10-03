Палеонтологи нашли новый вид динозавров в штате Минас-Жерайс Бразилии

Палеонтологи из Бразилии впервые обнаружили останки птерозавра семейства аждархид в отложениях Бауру на юге страны. Новый вид получил название Galgadraco zephyrius и показал эволюционную связь между Южной Америкой и Европой, сообщает «Царьград» .

Палеонтологи из Бразилии обнаружили в отложениях Бауру первый фрагмент челюсти птерозавра семейства Azhdarchidae, что позволило описать новый вид — Galgadraco zephyrius, или «дракон западного ветра». Находка была сделана в формации Serra da Galga, примерно в 25 км от города Убераба, штат Минас-Жерайс.

Ранее в этом регионе птерозавры почти не встречались, несмотря на обилие других древних животных. Galgadraco был средним или крупным птерозавром с размахом крыльев 4–5 метров. Его челюсть отличают V-образное сечение, симметричные ряды отверстий и характерные ребра.

Филогенетический анализ показал, что Galgadraco близок к европейскому Albadraco tharmisensis, что свидетельствует о древних эволюционных связях между Южной Америкой и Европой. Помимо основной находки, были обнаружены и мелкие фрагменты, возможно, принадлежавшие детенышам.

Открытие Galgadraco заполнило пробел в изучении птерозавров Южной Америки и расширило представления о распространении и развитии аждархоидов в позднем меловом периоде.

