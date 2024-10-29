Пачку масла за 600 рублей нашли в российском магазине

В одном из российских продуктовых магазинов нашли пачку сливочного масла за 635 рублей. Фото магазинной полки с соответствующим ценником на продукт публикует MSK1.RU .

Из-за резкого подорожания масла в ряде магазинов этот товар начали класть в специальные коробки, которые призваны защищать от краж.

Ранее в одной из московских «Пятерочек» двое приезжих попытались украсть сразу 25 пачек масла. Когда воров заметили, они побили сотрудницу магазина и угрожали ей ножом. Злоумышленники отправлены в СИЗО.

За год сливочное масло подорожало более чем на 20% в России. Эксперты связали такую тенденцию с ростом себестоимости производства продукта.