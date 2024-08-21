сегодня в 15:58

Ozon, Wildberries и «Авито» запустили благотворительные акции в поддержку курян

Благотворительные акции в поддержку жителей Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ, запустили представители бизнеса, в том числе маркетплейсы Ozon, Wildberries и сервис «Авито». За техническое сопровождение отвечает Минцифры, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Ozon начислит курянам по 3000 баллов (1 балл — 1 рубль). На них можно приобрести товары на специальной витрине. Клиенты маркетплейса могут купить сертификаты на 500 рублей, чтобы также поддержать жителей региона.

В Wildberries подготовили для людей теплые вещи, постельное белье, детское питание и товары первой необходимости. Для покупателей из Курской области можно бесплатно продлить срок хранения товаров.

В «Авито» работают сервисы для быстрого расселения граждан. Также на портале помогают найти временную работу в разных регионах и поддерживают работодателей Курской области, которые ищут персонал.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отметил, что помощь людям оказывается максимально оперативно. Кабмин поддержал инициативу крупных платформ, которые готовы предоставить помощь пострадавшим.

Верификацию таких граждан обеспечит государство. Также будет обеспечено информирование пострадавших о программах поддержки.