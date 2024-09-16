Ozon отреагировал на доставку россиянину бутылки вместо PlayStation 5 по акции

Пресс-служба Ozon заявила, что мужчине из Московской области, который купил приставку PlayStation 5 и получил вместо нее бутылку воды, вернули деньги. В компании назвали произошедший подмен недопустимым, сообщает NEWS.ru .

Ozon выразил сожаление, что их клиент столкнулся с произошедшим. Как отметили в маркетплейсе, сервис оперативно рассмотрел жалобу покупателя и вернул ему полную стоимость акционной PlayStation 5, которую он хотел получить.

«Мы уже проводим тщательную проверку всего пути этого заказа, чтобы подобной ситуации больше не повторилось: если сотрудник сортировочного центра заметил отсутствие товара, он обязательно должен был снять заказ с доставки», — добавили в пресс-службе онлайн-магазина.

СМИ ранее сообщали, что сотрудники Ozon могли знать, что их клиенту идет пустая коробка вместо PlayStation 5, поскольку в ней лежал акт о вскрытии упаковки и пропаже содержимого, но все равно отправили мужчине бутылку вместо приставки — возможно, чтобы он самостоятельно отказался от товара.