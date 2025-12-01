Ozon опроверг информацию о принудительных списаниях чаевых

В Ozon опровергли информацию о принудительном списании чаевых для сотрудника ПВЗ. Покупатель все также сможет контролировать дополнительные траты в приложении, сообщили РИАМО в пресс-службе маркетплейса.

Ранее указанная отметка о чаевых по-прежнему будет стоять в графе с суммой. Это сделали для удобства клиента, чтобы каждый раз не вводить карту и не выбирать размер чаевых.

Если покупатель захочет отменить списание поощрения для сотрудника ПВЗ, он может это сделать в любое время до получения заказа, а также в течение 15 минут после его получения.

«Без согласия клиента мы чаевые не списываем. При оформлении заказа клиент видит в своем интерфейсе ту сумму чаевых, которую выбрал сам при последнем заказе», — рассказали в пресс-службе Ozon.

При этом, если в этот раз оставлять поощрение покупатель не хочет, он может выбрать вариант «без чаевых». Сумму, выбранную при последнем заказе, приложение показывает исключительно для удобства клиента.

Ozon запустил новую функцию: теперь клиенты могут оставлять чаевые сотрудникам пунктов выдачи заказов безналичным способом. В Сети появилась информация, что позже компания якобы убрала упоминание об автоматическом списании средств.

