Овчинский: в Библиотеке архитекторов началась выставка о женщинах в строительстве

18 февраля в Библиотеке архитекторов и урбанистов стартует книжная выставка, посвященная роли женщин в градостроительстве. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Экспозиция приурочена к Международному женскому дню и будет открыта для посещения до 18 марта.

«В экспозиции представлены книги, в которых рассказывается о проектах женщин-архитекторов прошлого и современности, а также презентованы их научно-исследовательские труды. Посетители выставки познакомятся с работами Татьяны Владимировны Римской-Корсаковой по планировке и застройке жилых комплексов Крайнего Севера, статьями Галины Михайловны Жирмунской из газеты „Моспроектовец“ и многими другими интересными материалами», — отметил Овчинский.

Дополнят экспозицию периодические издания, содержащие интервью и воспоминания женщин, работающих в сферах архитектуры, градостроения и урбанистики.

Научно-техническая библиотека, специализирующаяся на литературе по урбанистике, архитектуре, градостроительству и искусству на русском и иностранных языках, была основана в 1930 году. Сегодня это уникальный ресурс для профессионалов, студентов и всех, кто увлекается городскими пространствами, их историей и развитием. Здесь доступны редкие издания, услуги подбора литературы, тематические мероприятия, а также комфортные условия для работы в читальном зале.

Узнать подробности о работе библиотеки и ее графике можно по телефону: +7 (499) 250-35-82 (доб. 96937). Адрес: 2-я Брестская улица, д. 6.