Овчинский: новогодний арт-объект расскажет о градостроительстве Москвы

На площади Киевского вокзала к Новому году появился интерактивный куб, который показывает планы градостроительного развития Москвы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Ледяной куб с надписью «Не трогай, это на Новый год» при нажатии на кнопку визуально «оттаивает». На его поверхности проявляется один из перспективных объектов, запланированных к вводу в 2026 году. Интерактивное действие дополняется детальным описанием проекта и специальными эффектами.

«Наступление Нового года неизменно ассоциируется с исполнением желаний. В сфере градостроительства это — реализация амбициозных планов по завершению знаковых проектов и постоянная работа над улучшением качества городской среды и комфорта москвичей. Праздничный арт-объект не только погружает жителей в сказочную новогоднюю атмосферу, но и эффектно демонстрирует проекты строительной отрасли. Внутри куба можно увидеть то, что планируется к открытию в 2026 году: Международную академию хоккея Александра Овечкина, Центральный Московский ипподром и станцию „Звенигородская“ Рублево-Архангельской линии метро», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Увидеть этот арт-объект на площади Киевского вокзала можно до конца февраля в рамках фестиваля «Зима в Москве».