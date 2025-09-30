«Отцы рядом» выступили за еженедельные физкультминутки с сохранением зарплаты

Межрегиональная организация «Отцы рядом» предложила Госдуме ввести на предприятиях «Час здоровья» — еженедельное время для физической активности сотрудников с сохранением зарплаты, сообщает Life.ru .

Согласно предложению, каждому работнику, независимо от характера труда, будет предоставлен один час в неделю для занятий физической активностью с сохранением полной заработной платы.

В обращении отмечается, что длительное пребывание в малоподвижном состоянии или тяжелый физический труд приводят к серьезным заболеваниям, включая сердечно-сосудистые, нарушения опорно-двигательного аппарата и снижение когнитивных функций. В организации подчеркнули, что для «Часа здоровья» уже разработан универсальный комплекс упражнений, подходящий для работников любого возраста и уровня подготовки. В него входят захлест голени, ходьба с высоким подъемом коленей, прыжки на месте, выпады, отжимания от стола и подъем ног «уголком».

Директор департамента спортивных проектов организации Евгений Фролов пояснил, что даже короткая разминка улучшает кровообращение, работу мозга и концентрацию внимания.

«Сидячая поза приводит к болям в спине и снижению гибкости суставов, а простые упражнения помогают укрепить мышцы кора, снять напряжение и снизить уровень стресса», — рассказал Фролов.

Варианты реализации инициативы включают интеграцию «Часа здоровья» в рабочий график, компенсацию занятий в спортивных учреждениях и организацию корпоративных тренировок на предприятии.

