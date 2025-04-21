Отца сестер Хачатурян в Москве посмертно признали виновным в насилии над детьми

Бутырский районный суд Москвы, рассмотрев все материалы дела, признал виновным отца сестер Хачатурян в систематическом насилии над дочерьми, которые убили мужчину в июле 2018 года. Решение суда может повлиять на ход дела самих сестер, сообщает Baza .

Согласно решению суда, Михаил Хачатурян посмертно признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и изготовлении порнографии. Во время оглашения приговора в зале суда присутствовала одна из сестер — Мария.

Есть вероятность, что теперь дело в отношении трех девушек, которых обвиняют в убийстве отца, может быть либо прекращено, либо их могут оправдать, признав совершенные летом 2018 года действия самообороной. Если суд пересмотрит дело девушек, то это будет первый случай в судебной практике о домашнем насилии, когда суд рассмотрит действия всех участников процесса: как потерпевших, так и преступника.

По данным следствия, три сестры Хачатурян убили отца в июле 2018 года. Тогда следователи выяснили, что мужчина систематически издевался над девушками как физически, так и морально. После этого дело стали рассматривать с двух ракурсов: отдельно действия сестер и отдельно действия их отца.

Тело Михаила Хачатуряна нашли в доме на Алтуфьевском шоссе. На нем было обнаружено множество насильственных повреждений.