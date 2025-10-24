Оценены перспективы развития Павлово-Посадского Гофрокомбината

Руководитель Группы компаний Гофрокомбината Александр Николаевич Кушнир и генеральный директор Павлово-Посадского Гофрокомбината Сергей Юрьевич Говоров провели экскурсию по производству, познакомили с деятельностью предприятия и поделились планами развития на ближайшие годы.

«Продолжаем открывать для наших жителей промышленную карту округа! На этот раз мы побывали в гостях у одного из лидеров России — Павлово-Посадского Гофрокомбината. Лично увидели, как рождается прочный гофрокартон, который становится основой для миллионов коробок» — сказал Первый заместитель главы округа Сергей Балашов.

Павлово-Посадский Гофрокомбинат — входит в ТОП-10 производств гофрокартона и гофротары в России.

Предприятие состоит из нескольких производственно-складских комплексов, расположенных на территории 22 га. На текущий момент предприятие достигло устойчивых показателей по производству продукции из гофрокартона в количестве 360 млн кв. м в год.

На 2028–2029 годы компания планирует расширение производства и запуск проекта бумагоделательной машины БДМ-3.

«Выражаю искреннюю благодарность руководству Гофрокомбината Александру Николаевичу Кушниру, руководителю Группы компаний и Сергею Юрьевичу Говорову, генеральному директору Павлово-Посадского Гофрокомбината и всей команде за конструктивный диалог и открытость. Убежден, что реализация новых проектов укрепит позиции предприятия и будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию всего округа. Ценим плодотворное многолетнее сотрудничество» — подытожил Сергей Владимирович.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.