Отметили московские проекты к 30-летию Рунета на ВДНХ и «AR-технологии»

Наградами отметили экспозицию к 30-летию Рунета на ВДНХ и проект «AR-технологии: воссозданные объекты в мобильном приложении „Узнай Москву“».

«Российская столица — один из мировых лидеров в сфере цифровизации. Ежегодно мы реализуем больше 300 ИТ-проектов. Они меняют качество жизни и делают город еще комфортнее для миллионов москвичей. Спасибо жюри за высокую оценку нашей работы», — отметила Наталья Сергунина.

Лауреатом в номинации, посвященной маркетингу и продвижению инноваций, стала выставка в павильоне «Умный город» на ВДНХ «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета». Она объединила более 30 интерактивных экспонатов. Гостям предлагают поиграть на компьютере 1990-х годов, увидеть, как в то время выглядела первая версия портала mos.ru, узнать, с чего начиналась история проекта «Активный гражданин», какие электронные услуги и мобильные приложения были в числе первых. Посетить экспозицию можно абсолютно бесплатно — в составе группы или самостоятельно с аудиогидом.

В категории технологий дополненной и виртуальной реальности победителем стало мобильное приложение «Узнай Москву». В частности, оно дает возможность увидеть через камеру смартфона, как могли бы выглядеть в современной городской среде Сухарева башня, Красные ворота и другие старинные постройки, не сохранившиеся до наших дней.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, «Узнай Москву» — это удобный онлайн-гид для горожан и туристов. В нем можно найти более 270 прогулочных маршрутов и экскурсий, фотографии и описания 2,3 тысячи зданий, свыше 700 памятников и 485 исторических мест.

В прошлом году премию «Приоритет: цифра» получили московские ценностные сервисы на портале mos.ru, среди них «Вместе с культурой», «Вывоз ненужных вещей» и «Библиотеки Москвы». ИТ-решения столицы не раз отмечали российскими и международными наградами: Всемирной премией инноваций, премией Рунета, национальной премией «Лидеры искусственного интеллекта», CIPR Digital и многими другими.

Премия «Приоритет» вручается с 2015 года. В этом сезоне было подано более 100 заявок из разных регионов России.