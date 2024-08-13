Отличившиеся при выполнении гособоронзаказа предприятия ОПК получили награду МО

сегодня в 18:15

В рамках форума «Армия-2024» Минобороны России вручило награды отличившимся при выполнении гособоронзаказа предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщает ТАСС .

Награды вручали сразу по нескольким номинациям. В том числе «За вклад в организацию и проведение форума». В торжественной части мероприятия участвовал генерал-полковник, начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил (ВС) РФ Анатолий Гуляев, а также глава ГУ инновационного развития МО РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук.

Наград удостоились в том числе корпорация «Тактическое ракетное вооружение», научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» и АО «Технодинамика».

Форум «Армия-2024» проходит в Подмосковье с 12 по 14 августа. Участникам мероприятия показали, какие образцы оружия в настоящее время использует российская армия.

Также на форуме продемонстрировали необычный камень, который помогает военным получать информацию. Секретное шпионское устройство замаскировано под природный булыжник, его стоимость оценивается в 5 миллионов рублей.