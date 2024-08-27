Открытие Морского военно-патриотического центра пройдет в Подмосковье 1 сентября

Гостей поприветствует настоятель Никольского храма иерей Николай Усынин, после чего начнут работать тематические площадки. Организаторы подготовили выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковых экспедиций учащимися центра, мастер-класс по военно-полевой медицине в палатке, сборке/разборке автомата АК-47 и снаряжения магазина пистолета Макарова и использованию спального мешка, а также поисковый мастер-класс с демонстрацией оборудования (щуп, металлоискатель).

Кроме того, на площадке будет работать военторг с сувенирами военной тематики, пройдут соревнования среди участников, а преподаватель Детской школы искусств № 2 п. Октябрьский Павел Смирнов исполнит музыкальную композицию «Песни военных лет».

Мероприятие состоится 1 сентября с 12:00 до 15:00 по адресу: Раменский г. о., д. Островцу, ул. Подмосковная, д. 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.