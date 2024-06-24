Открыта регистрация на IV Международный строительный чемпионат

сегодня в 16:33

Стартовала регистрация на IV Международный строительный чемпионат, подать заявку можно на официальном сайте проекта до 31 августа включительно, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

В проекте примут участие порядка 12 тыс. человек из разных регионов России и зарубежных стран. Финалистами смогут стать около 900 участников.

В 2024 году чемпионат пройдет по трем лигам — основная, студенческая и школьная лига. Регистрация и предварительный этап проекта для школьников начнется 21 июня и продлится до 25 августа. Предварительный этап для основной и студенческой лиг начнется 1 июля и продлится до 31 августа.

Финал проекта пройдет с 1 по 4 октября в Екатеринбурге.

Соревнования будут состоять из более чем 30 командных и индивидуальных номинаций. Часть из них предоставляет возможность участия в проекте людям с ограниченными возможностями здоровья.

Общий призовой фонд составляет 27 млн рублей. Победители в каждой номинации получат приз — от 25 тыс. до 300 тыс. рублей.

Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Помимо соревновательной части, в рамках программы IV Международного строительного чемпионата пройдут деловые и культурно-досуговые мероприятия, молодежный трек и выставки 100+ TechnoBuild.

Оператором волонтерского корпуса в рамках чемпионата выступают Российские студенческие отряды. Регистрация для волонтеров открыта до 30 июня по ссылке.

Организатор чемпионата — президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Международный строительный чемпионат — это масштабное открытое событие для представителей строительной отрасли, которые могут продемонстрировать свои профессиональные навыки и стать частью кадрового резерва строительной отрасли.