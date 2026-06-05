Открыт прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»

Свои проекты и инициативы все желающие могут подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 июня. Затем эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные из них представят на финальном мероприятии 22–23 июля.

«Сегодня основная конкуренция в мире идет не только за технологии или ресурсы, но и за время — нужно уметь быстро создавать и внедрять новые решения, привлекать сильные идеи и раскрывать потенциал людей. Поэтому особую ценность приобретают площадки, где инициативы общества получают возможность превратиться в реальные проекты. Форум за шесть лет стал именно таким механизмом. Более 120 тысяч идей, которые подали участники за все время, — это отражение того, как люди видят развитие России, своих городов, экономики, социальной сферы и технологий в будущем», — отметил заместитель руководителя администрации Президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

Участниками форума за шесть лет стали представители не только всех регионов

России, но и 45 стран мира. Только в 2025 году авторы подали более 35 тысяч инициатив — это более чем в два раза выше показателя первого форума.

«Форум „Сильные идеи для нового времени“ позволяет увидеть, что сегодня действительно важно для людей и какие изменения они хотят видеть вокруг себя. Одной из самых востребованных тем стало, например, возрождение сел и деревень, традиционно всех волнуют вопросы здравоохранения, образования, здорового образа жизни. Для АСИ, которому в этом году исполняется 15 лет, особенно важно видеть, как форум объединяет инициативных людей, экспертов, бизнес, регионы и партнеров вокруг идей, способных повлиять на развитие нашей страны, повышение качества жизни всех граждан России», — сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Особенностью форума станет расширенное использование технологий ИИ. ИИ поможет на этапе оценки идей, позволит проводить углубленную аналитику стратегических трендов и формировать тематические подборки инициатив для дальнейшей работы с проектами.

Отбор пройдет в несколько этапов. После сбора проектов участники смогут доработать их вместе с экспертами и партнерами форума. Затем организаторы сформируют топ-100 инициатив и партнерские подборки лучших решений.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит с 2020 года по поручению Президента России.