В рамках Международного научного-практического форума «Земляне», впервые проходящего в Арктическом регионе, открыт первый в Арктике Лесной селекционно-семеноводческий центр АО «Архангельский ЦБК» в городе Новодвинске, Архангельская область, передает пресс-служба организаторов форума.

Комплекс займется производством высококачественных семян и посадочного материала хвойных и лиственных пород, обеспечивая устойчивость лесной индустрии и содействуя восстановлению лесных массивов региона. Проект нацелен на обеспечение потребностей комбината и компаний-партнеров (ООО ПКП «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25») ценными сортами с улучшенными генетическими качествами.

Александр Цыбульский, комментируя открытие центра, подчеркнул значимость инициативы: «Появление таких семеноводческих комплексов — это большая перспектива на будущее. Несмотря на те темпы освоения лесов и их переработки, которые сегодня сложились, работа такого центра позволит нам сохранить „зелёное наследие“ для потомков», — отметил Александр Цыбульский.

Центр оборудован новейшими технологиями выращивания растений с закрытой корневой системой, отличающихся высокой приживаемостью и жизнеспособностью.

Архангельская область занимает особое положение среди субъектов РФ. Регион обладает огромными ресурсами лесного фонда — территория площадью свыше 585 тыс. кв. км покрыта лесами на 80%. Область является одним из лидеров страны в производстве целлюлозы, картона, пиломатериалов.

«При этом уровень лесовосстановления в нашем регионе достигает 102%, — подчеркнул губернатор Цыбульский. — Это означает, что мы восстанавливаем большее количество деревьев, чем вырубаем».

Участники форума «Земляне» первыми посетили этот центр. Изучение работы комплекса поможет студентам, являющимся главными действующими лицами форума, погрузиться в вопросы лесовосстановления и современных подходов к охране окружающей среды. Полученные знания университетские команды смогут применить при разработке проектов, которые они должны будут представить на площадке «Землян».

До 29 июня международный форум «Земляне» станет платформой для обсуждения перспективных решений и технологий, обеспечивающих сохранение уникальной природы северных территорий. К дискуссии о глобальных преобразованиях подключатся ученые, политики, предприниматели, визионеры. Центральное событие форума — интеллектуальная битва студентов из 21 страны по созданию инновационных разработок, направленных на экологическое переосмысление технологического развития. Проекты команд 27 сильнейших университетов предназначены не только для внедрения в Архангельской области, но и рассчитаны на реализацию в других регионах России и мира.