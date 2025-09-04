Открыт набор на проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья»

В четверг стартовал прием заявок на новый проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Инициатива направлена на формирование сильной команды будущих руководителей образовательных организаций, сообщает пресс-служба Минобразования региона.

Участники проекта получат возможность раскрыть лидерский потенциал, повысить свои профессиональные компетенции и войти в кадровый резерв на руководящие позиции в системе образования региона.

«В прошлом 2024/2025 учебном году было подано 175 заявок на участие в проекте, из которых 45 кандидатов были отобраны. 32 человека успешно прошли аттестацию, из которых 31 был включён в кадровый резерв, а 16 назначены на руководящие должности», — отметили в пресс-службе ведомства.

Подробную информацию о проекте можно найти на сайте КУРО.

Подать заявку можно по ссылке.

Организаторами проекта выступает министерство образования Московской области. Региональный координатор — Корпоративный университет развития образования (КУРО).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.