Отключайте уведомления: психотерапевт назвала причину хронического стресса

26 января будет отмечаться Международный день без интернета. Праздник приходится на последнее воскресенье января.

«Постоянное пребывание в мессенджерах создает множество рисков для психического здоровья. Прежде всего постоянные уведомления и необходимость быстро реагировать вызывают ощущение хронического стресса. Это состояние тревоги и напряженности мешает человеку расслабиться, потому что он чувствует себя обязанным быть доступным», — сказала Крашкина.

Она добавила, что, кроме того, размываются границы между работой и личной жизнью. В современном мире, где телефон всегда под рукой, людям становится сложно полностью отключиться от рабочих или социальных дел, что приводит к эмоциональному выгоранию.

«Еще одной проблемой становится снижение концентрации. Когда человек постоянно отвлекается на сообщения, его внимание дробится, что мешает сосредоточиться на задачах и снижает продуктивность. Это может приводить к чувству неудовлетворенности собой», — рассказала врач.

По мнению Крашкиной, парадоксально, но чрезмерное виртуальное общение снижает качество личных взаимодействий. Люди чаще избегают встреч вживую, полагаясь на мессенджеры, а это усиливает чувство одиночества.

«Важно отметить, что мессенджеры и социальные сети часто становятся платформой для сравнения себя с другими. Видя „идеальную“ жизнь других, люди начинают испытывать зависть и недовольство своей реальностью, что иногда приводит даже к депрессии», — пояснила специалист.