Отходы и обломки деревьев плавают у пляжей в Сочи после мощных ливней

Отходы и обломки деревьев плавают у пляжей в Сочи после мощных ливней, обрушившихся в пятницу на курортный город, сообщает SHOT .

Ранее в Сочи из-за сильного ливня затопило улицы. В районе Хоста одноименная река вышла из берегов. В нескольких районах образовались грязевые водопады, а дороги перекрыло рухнувшими деревьями.

Под звуки сирены о предупреждении атаки БПЛА в море плавают груды мусора, которые причалили из реки Мзымты после мощных ливней. Так, пляж Сириуса буквально утопает в мусоре.

На опубликованных кадрах видно, как к пляжу прибило огромное количество мусора, веток и деревьев. На берегу за происходящим с грустью наблюдают туристы.

«Сверчки поют, грязища плавает», — заявил автор видео.

В настоящее время купание в море запрещено. По словам спасателей, на очистку может потребоваться несколько дней.

https://t.me/shot_shot/85221