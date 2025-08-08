Отходы и обломки деревьев плавают у пляжей в Сочи после мощных ливней
Отходы и обломки деревьев плавают у пляжей в Сочи после мощных ливней, обрушившихся в пятницу на курортный город, сообщает SHOT.
Ранее в Сочи из-за сильного ливня затопило улицы. В районе Хоста одноименная река вышла из берегов. В нескольких районах образовались грязевые водопады, а дороги перекрыло рухнувшими деревьями.
Под звуки сирены о предупреждении атаки БПЛА в море плавают груды мусора, которые причалили из реки Мзымты после мощных ливней. Так, пляж Сириуса буквально утопает в мусоре.
На опубликованных кадрах видно, как к пляжу прибило огромное количество мусора, веток и деревьев. На берегу за происходящим с грустью наблюдают туристы.
«Сверчки поют, грязища плавает», — заявил автор видео.
В настоящее время купание в море запрещено. По словам спасателей, на очистку может потребоваться несколько дней.