Отец Тиммы прокомментировал слухи о пропаже фото с Седоковой из соцсети сына

Ранее в Сети появилась информация, что из аккаунта 32-летнего баскетболиста в Instagram* таинственным образом исчезли фотографии с Анной Седоковой. В настоящее время смартфон бывшего мужа российской певицы находится на экспертизе у следователей.

«Доступа к телефону у меня нет. Говорят, что Янис сам давно удалил все фото. Сейчас идет следствие, ничего говорить больше не могу», — заявил Райтис Тимма.

Латвийский спортсмен был найден мертвым в ночь на 17 декабря в одном из жилых домов Москвы. Предварительно, баскетболист покончил с собой. Накануне трагического события суд официально расторг его брак с Седоковой.