Из аккаунта погибшего Тиммы пропали все фото с бывшей женой Седоковой

Из аккаунта латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который покончил с собой, исчезли все фотографии с его бывшей женой — певицей Анной Седоковой, что привлекло внимание пользователей социальных сетей, сообщает kp.ru .

В профиле Тиммы остались только посты с детьми Анны — дочерью Алиной и сыном Гектором. Некоторые стали предполагать, что к аккаунту могли получить доступ посторонние, однако поклонники спортсмена отметили, что на самом деле совместные снимки с Седоковой отсутствовали уже достаточно долгое время.

Янис Тимма был найден мертвым в ночь на 17 декабря в одном из московских домов. По предварительным данным, 32-летний спортсмен покончил с собой. Накануне этого трагического события суд официально его брак с Седоковой.

Тем временем недавно погибшего баскетболиста подозревают в участии в договорных матчах. Возможно, его самоубийство связано с этим бизнесом.