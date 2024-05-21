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«У нас свои законы»: отец Заурбековой разрешал ей влюбляться только в чеченцев

Отец сбежавшей за границу чеченки прокомментировал ее побег
Общество

Родные сбежавшей за границу Лии Заурбековой впервые дали комментарии по поводу побега дочери. Отец девушки отметил, что позволял ей влюбляться только в чеченцев, сообщает ИА Регнум.

44-летний отец Лии Беслан Заурбеков рассказал, что пытался удержать девушку, не разрешал ей покидать родной дом. Мужчина до сих пор желает связаться со сбежавшей дочерью, которая не хочет выходить с ним на контакт.

При этом Беслан утверждает, что знаком с возлюбленным своей дочери. Он уверен, что Лию удастся отыскать за границей. Мужчина также отметил, что теперь возлюбленный дочери должен принять ислам, иначе девушку ждет наказание.

«Я с этим парнем виделся как-то. У нас свои законы… Четких условий наказания такой девушки нет. Так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы», - прокомментировал отец сбежавшей.

Объяснил мужчина и про ситуацию с избиениями. Отец Лии отметил, что все это является выдумкой общественности, которая пытается очернить его семью. Беслан заявляет, что факт избиения не был зафиксирован на видео, поэтому утверждать, что так и было, не имеет смысла.

Ранее 19-летняя чеченка Лия Заурбекова обратилась за помощью а полицию. Она заявила, что сбежала из дома из-за психологического и физического насилия, которому подвергалась в семье. Девушка уехала за границу и попросила не искать ее.