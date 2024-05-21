«У нас свои законы»: отец Заурбековой разрешал ей влюбляться только в чеченцев

Родные сбежавшей за границу Лии Заурбековой впервые дали комментарии по поводу побега дочери. Отец девушки отметил, что позволял ей влюбляться только в чеченцев, сообщает ИА Регнум .

44-летний отец Лии Беслан Заурбеков рассказал, что пытался удержать девушку, не разрешал ей покидать родной дом. Мужчина до сих пор желает связаться со сбежавшей дочерью, которая не хочет выходить с ним на контакт.

При этом Беслан утверждает, что знаком с возлюбленным своей дочери. Он уверен, что Лию удастся отыскать за границей. Мужчина также отметил, что теперь возлюбленный дочери должен принять ислам, иначе девушку ждет наказание.

«Я с этим парнем виделся как-то. У нас свои законы… Четких условий наказания такой девушки нет. Так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы», - прокомментировал отец сбежавшей.

Объяснил мужчина и про ситуацию с избиениями. Отец Лии отметил, что все это является выдумкой общественности, которая пытается очернить его семью. Беслан заявляет, что факт избиения не был зафиксирован на видео, поэтому утверждать, что так и было, не имеет смысла.

Ранее 19-летняя чеченка Лия Заурбекова обратилась за помощью а полицию. Она заявила, что сбежала из дома из-за психологического и физического насилия, которому подвергалась в семье. Девушка уехала за границу и попросила не искать ее.