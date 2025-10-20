Отец Илона Маска заявил, что его сын любит RT

сегодня в 14:24

Эррол Маск предложил RT организовать интервью с его сыном Илоном

Эррол Маск, отец известного американского бизнесмена Илона Маска, сообщил, что его сын тоже любит RT и ценит вклад телеканала в сферу медиа.

В своем выступлении на RT он выразил готовность оказать содействие в организации интервью с Илоном.

«Я говорил людям из RT: „Хотите пригласить Илона — дайте мне знать“», — отметил Эррол Маск.

Кроме того, он подчеркнул, что удивлен широким спектром языков, на которых RT осуществляет вещание.

«Просто продолжайте в том же духе. Оставайтесь собой. Вы так добры и не задираете нос — это правильный путь», — сказал Маск.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.