Отец Илона Маска заявил, что его сын любит RT
Эррол Маск предложил RT организовать интервью с его сыном Илоном
Фото - © Heisenberg Media
Эррол Маск, отец известного американского бизнесмена Илона Маска, сообщил, что его сын тоже любит RT и ценит вклад телеканала в сферу медиа.
В своем выступлении на RT он выразил готовность оказать содействие в организации интервью с Илоном.
«Я говорил людям из RT: „Хотите пригласить Илона — дайте мне знать“», — отметил Эррол Маск.
Кроме того, он подчеркнул, что удивлен широким спектром языков, на которых RT осуществляет вещание.
«Просто продолжайте в том же духе. Оставайтесь собой. Вы так добры и не задираете нос — это правильный путь», — сказал Маск.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.