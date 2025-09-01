Отец Илона Маска назвал Москву настоящей жемчужиной и идеальным городом мира

Инженер, предприниматель и отец бизнесмена Илона Маска, Эррол Маск, посетивший Москву в июне, восхитился российской столицей. Он назвал ее настоящей жемчужиной и идеальным городом, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

По словам Эррола Маска, в Москве всегда чисто и безопасно, а женщины впечатляют своей красотой. Бизнесмен также рассказал, что его сын просил его не посещать российскую столицу, но он решил не отменять поездку и остался ею очень доволен.

«Это идеальный город. А русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями. Наряду с сербками, они самые красивые женщины в мире», — сказал Эррор Маск.

По словам Маска — старшего, Россия является одной из лучших стран на планете.

Ранее сообщалось, что отец американского предпринимателя Илона Маска приезжал в Москву для участия в Форуме будущего — 2050. Из-за наплыва гостей на мероприятии, выступление Маска — старшего было перенесено организаторами.