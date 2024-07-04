Отец Фриске: Шепелев потратил деньги, оставленные певицей сыну, на микроавтобус

Отец Фриске заявил, что Шепелев потратил деньги его внука на свои нужды

Отец певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что бывший муж его дочери Дмитрий Шепелев потратил деньги, которые умершая звезда положила на счет их сына Платона, на микроавтобус. Платон должен был получить средства от матери, когда ему исполнится 18 лет, однако его отец потратил всю сумму, передает kp.ru слова Владимира Фриске.

Отец певицы также признался, что они выкупили долю внука в жилье Жанны, чтобы «квартира не ушла». В противном случае, считает Фриске, Платон бы «вообще без всего остался».

Сейчас матери и отцу Жанны Фриске не дают видеть их внука — в последний раз они наблюдали мальчика вживую почти 9 лет назад.

«От денег, которые мама оставила Платону, уже ничего нет. Жанна положила средства для сына на специальный детский счет, чтобы Платон их получил, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев снял деньги и купил микроавтобус. Поэтому, слава Богу, что мы выкупили его долю в квартире Жанны в прошлом году», — высказался Владимир Фриске.

Также отец Фриске добавил, что пока не знает, достанется ли Платону квартира на Красной Пресне в полном объеме. По его словам, он раздумывает над тем, чтобы поделить жилье между внуком и дочерью Натальей, сестрой Жанны.