Отель Crystal Admiral в Турции опроверг слухи о заражении гостей вирусом Коксаки

Пятизвездочный отель Crystal Admiral в турецкой провинции Анталья не получал жалоб от постояльцев на возможное заражение вирусом Коксаки, сообщает РИА Новости .

Ранее СМИ сообщали, что российские туристы застряли в турецких отелях из-за вспышки вируса Коксаки. Россиянам запрещено купаться в бассейне, а также посещать общие зоны. Есть они могут только в номере.

«Мы не получали никаких жалоб от гостей на заражение каким-либо вирусом. Если бы здесь был вирус, то болели бы многие гости. С удивлением от вас узнаю о подобных утверждениях», — заявил представитель турецкого отеля.

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции. Ведомство направило турецкому Минздраву запрос о результатах расследования по факту заражения россиян в местных отелях.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.