Отель Crystal Admiral в Турции опроверг слухи о заражении гостей вирусом Коксаки
Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори
Пятизвездочный отель Crystal Admiral в турецкой провинции Анталья не получал жалоб от постояльцев на возможное заражение вирусом Коксаки, сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что российские туристы застряли в турецких отелях из-за вспышки вируса Коксаки. Россиянам запрещено купаться в бассейне, а также посещать общие зоны. Есть они могут только в номере.
«Мы не получали никаких жалоб от гостей на заражение каким-либо вирусом. Если бы здесь был вирус, то болели бы многие гости. С удивлением от вас узнаю о подобных утверждениях», — заявил представитель турецкого отеля.
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции. Ведомство направило турецкому Минздраву запрос о результатах расследования по факту заражения россиян в местных отелях.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.