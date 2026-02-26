сегодня в 14:01

Отечественный конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России

Отечественный конструктор «Чебурашка» может войти в перечень рекомендованных игрушек и появиться в российских детских садах, сообщает РИА Новости .

На церемонии старта Года дошкольного образования в Московском государственном педагогическом университете (МГПУ) глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов осмотрел конструктор и другие игрушки, которые завоевали призовые места на конкурсе «Родная игрушка».

В аннотации отмечается, что серия сборных игрушек «Чебурашка» позволяет из множества деталей различных форм и цветов создавать целостные сюжеты жизни мультипликационного персонажа.

Ранее стало известно, что Минпросвещения планирует изменить стандарт работы детских садов в России. Ведомство подготовит рекомендации по современному и безопасному обустройству учреждений дошкольного образования.

