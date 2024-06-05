Отечественные разработчики изобрели альтернативу сахару

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Российские разработчики изобрели альтернативу сахару — вещество браззеин. Оно слаще в тысячу раз и не повышает уровень глюкозы в крови, сообщает SHOT .

Браззеин представили на «Аллее еды будущего» в рамках конференции по инновациям и биотехнологиям DeepFoodTech. Вещество уже прошло сертификацию.

Разработчики уверяют, что браззеин очень сладкий и не повышает уровень глюкозы в крови — 1 грамм вещества приравнивают к 2 кг привычного сахара. Гендиректор компании-производителя Евгений Ляшенко отметил, что до этого сладкий белок сертифицировали только ОАС и ЕАЭС.

«Во всех случаях это был сладкий белок «Эфко» — добавил он.

На «Аллее еды будущего» представили и множество других интересных продуктов. Например, конфеты со сладким белком, конопляную клетчатку и даже растительное мясо.

Ранее одному из самых известных ученых Канады Майклу Култхарту запретили исследовать новую загадочную болезнь головного мозга, которая вспыхнула в провинции Нью-Брансуик. От неврологического заболевания страдают уже более 200 человек.