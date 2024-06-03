Ученому из Канады запретили исследовать новую загадочную болезнь мозга

По информации газеты The Guardian, одному из самых известных ученых Канады Майклу Култхарту запретили исследовать новую загадочную болезнь головного мозга, которая вспыхнула в провинции Нью-Брансуик. От неврологического заболевания страдают уже более 200 человек, сообщает РИА Новости .

Култхарт переживает, что заболевшие люди чувствуют невероятный неврологический спад. Еще в 2021 году некоторые пациенты жаловались на слюнотечение, другие говорили, что якобы по их телу ползают насекомые.

Через год независимый комитет отверг все догадки о неизвестной болезни. Эксперты заявили, что у людей диагностированы давно знакомые науке рак и деменция.

Однако ученый считает, что запускать нейродегенеративные синдромы у пациентов может некое воздействие окружающей среды. Особенно это отражается на людях, которые восприимчивы к заболеваниям, связанным с неправильным сворачиванием белков.

Издание опубликовало мнения некоторых пациентов, которые столкнулись с подобными проблемами. Одна из них рассказала, что ее синдром продолжает прогрессировать. При этом чиновники не планируют признавать наличие новой болезни, потому что не хотят заниматься ее исследованием.