Отделить себя от ситуации: как пережить обман мошенников

Мошеннические схемы развода на деньги — настоящий бич нашего времени. Аферисты обманом заставляют жертв переводить большие суммы денег и наносят людям серьезные моральные травмы. Кандидат психологических наук, психолог Анастасия Лысакова рассказала, как жертвам мошенников избавиться от чувства вины.

«Мы не можем трезво оценить происходящее, посмотреть на всю эту историю с мошенниками со стороны, с холодной головой, без эмоций. Причина может быть и глубже. Зачастую вот такие моменты, как ситуация с аферистами, лишь подсвечивают основные наши поведенческие линии», — отметила специалист в эфире радио Sputnik.

По ее словам, для преодоления чувства вины в первую очередь нужно мысленно отделить себя и свою личность от ситуации. Человеку нужно позволить простить себя, свои ошибки и осознать, что такие ситуации случаются.

Психолог отметила, что пережившим обман мошенников нужно сделать выводы и рассказать о случившемся близким. Событие следует принять, а также предупредить родных, чтобы они были бдительнее.