Отделение адаптивного бокса открыли в центре им Мещерякова в Сергиевом Посаде

Инициатором стал чемпион мира по боксу, мастер спорта России Роман Андреев. Он уже неоднократно приезжал в центр, чтобы провести тренировки с бойцами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

«Провели мастер-класс, на лапах поработали с бойцами. С одним даже побоксировал. Также мы пообщались с федерацией бокса России и получили согласие на то, чтобы приобрести сюда для ребят инвентарь — грушу, мешки», — рассказал чемпион мира по боксу, мастер спорта России Роман Андреев.

Приобрели для бойцов и специальный боксерский мешок, который замеряет силу, количество и интенсивность ударов. По мнению руководителя Сергиево-Посадского отделения ассоциации ветеранов СВО Александра Волкова, адаптивный бокс поможет ребятам в восстановлении.

Также на открытии для бойцов мастер-класс провел трехкратный чемпион мира по паравелоспорту, заслуженный мастер спорта России Алексей Обыденнов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.