Отбывающий пожизненное за теракт в «Домодедово» подал в суд на ФСИН за пыль

Документы суда: сидящий на пожизненном за теракт в «Домодедово» судился с ФСИН

Осужденный на пожизненное заключение фигурант дела о теракте в московском аэропорту «Домодедово», произошедшем в 2011 году и унесшим жизнь 37 человек, пожаловался на якобы ужасные условия содержания. По его словам, в здании обваливается штукатурка, пыльно, нет солнечного света и ужасный аромат во время выхода на свежий воздух, из-за чего мужчина потребовал компенсации, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, к которым был получен доступ.

Террорист-смертник 24 января 2011 года активировал взрывчатку в зале прибытия международных самолетов в аэропорту «Домодедово». Сотрудники правоохранительных органов отмечали, что за преступлением стоял глава террористической организации «Имарат Кавказ»* Доку Умаров. В рамках уголовного дела тюремные сроки получили несколько человек.

Один из преступников — Ислам Яндиев. Он на протяжении нескольких лет старался оспорить условия нахождения под стражей и получить денежную выплату из-за якобы «нравственных страданий». Мужчина подавал иски к ФСИН, Генпрокуратуре, Минфину.

Яндиева не устроили условия пребывания в СИЗО, где он находился во время суда, этапирования, а также нахождения в колонии. В одном из документов мужчина требует выплатить ему финансовую компенсацию за то, что на него надевают наручники во время передвижения за пределами камеры. Еще осужденного не устраивает недостаток личного пространства.

Каждый иск Яндиева суды рассмотрели. Однако требования остались без удовлетворения.

Ранее завершилось предварительное следствие о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Дело планируют передать в суд.

*Организация признана в России террористической и запрещена.