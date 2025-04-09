От спецстоянки до нового ДТП: необычная судьба джипа Ефремова

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RT: Jeep Ефремова после смертельного ДТП восстановили и продали

После смертельного ДТП в 2020 году Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова собрали заново и продали, сообщает RT .

Супруга актёра продала автомобиль перекупщику, специализирующемуся на разборе аварийных машин. Однако вместо утилизации джип полностью восстановили и выставили на продажу.

Особый интерес вызвала судьба номерных знаков — их приобрел владелец Ford Mustang, чтобы сохранить «не сгоревшие» московские номера. При этом, как выяснило RT, восстановленный Jeep с новым хозяином снова попал в аварию.

Напомним, сам Ефремов должен выйти на свободу по УДО 9 апреля.

Роковое ДТП, произошедшее в состоянии алкогольного опьянения, унесло жизнь курьера Сергея Захарова и стало одним из самых резонансных происшествий 2020 года.