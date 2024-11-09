От 6 до 8 градусов тепла будет в Московском регионе 9 ноября

Гидрометцентр РФ: ветер до 11 м/с придет в Московский регион в субботу

Днем в субботу в Московском регионе будет от шести до восьми градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в субботу будет от трех до пяти градусов тепла. Ожидается облачность с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее в Москве приостановили аренду электросамокатов из-за непогоды. Такое решение приняли большинство кикшеринговых компаний.