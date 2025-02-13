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Освобожденный в США Александр Винник летит в Москву

Освобожденный в США россиянин Александр Винник находится по пути в Россию. Как сообщает SHOT , из Соединенных Штатов он прибыл в Турцию и сейчас направляется в Москву.

По словам его адвокатов, Винник прибудет в московский аэропорт в ближайшие несколько часов.

Винника задержали в Греции в 2017 году, когда США обвинили его в мошенничестве с криптовалютой. Российские власти просили экстрадировать своего гражданина на родину, однако получили отказ.

В 2024 году Винник пошел на сделку с прокуратурой США и на суде признал вину по делу об отмывании денег.

Накануне в США вернулся экс-сотрудник посольства США Марк Фогель, получивший президентское помилование в России. Он отбывал наказание по делу о сбыте наркотиков.

12 февраля в Кремле заявили, что США выпустят из тюрьмы россиянина в обмен на Фогеля.