Освобожденные из украинского плена военные прилетели в Москву

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Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве

В аэропорту Москвы успешно приземлился военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились вызволенные из украинского плена бойцы ВС РФ. В российской столице военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию, сообщает «Царьград» .

Ранее Москва и Киев обменялись пленными по формуле 90 на 90. Нынешний обмен пленными прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, указывали в Минобороны России.

До этого, в мае, Россия вернула из плена 75 своих военных, обменяв их на аналогичное число бойцов армии Украины.

Тем временем Минобороны показало видео с освобожденными из плена участниками СВО. На кадрах армейцы делились впечатлениями от возвращения в родную страну.