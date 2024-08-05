Осужденный за убийство бывший Герой России Магасумов вернулся на СВО

Осужденный за убийство девушки бывший Герой России Ирек Магасумов вернулся в зону специальной военной операции, сообщает РБК со ссылкой на «Татар-информ».

Супруга офицера подтвердила его возвращение на фронт. По ее словам, он продолжает «успешно совершать боевые задачи».

По данным издания «Бизнес Online», Магасумов вернулся на СВО 19 июля. Он служит в своем подразделении в должности командира батальона.

В 2023 году Магасумов отмечал вместе с друзьями и парой девушек получение звания Герой России. Одна из спутниц попросила офицера пострелять.

Она произвела два выстрела, а третий пришелся ей в грудь. Военный суд ЛНР признал виновным Магасумова в убийстве и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Его также лишили новоприобретенного звания.