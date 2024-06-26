Бывшего Героя России Ирека Магасумова осудили на 11 лет за убийство девушки

Суд отправил подполковника Магасумова на 11 лет в колонию за убийство

Военный суд Луганской Народной Республики вынес обвинительный приговор в отношении подполковника Ирека Магасумова, который убил девушку и совершил преступление, предусмотренное статьей о хулиганстве, сообщает «Коммерсант» .

Суд также лишил Ирека Магасумова звания Героя России, но сохранил звание подполковника. Сторона обвинения просила лишить обвиняемого обоих званий, а также назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы за убийство и еще 3 года колонии за хулиганство.

По данным следствия, преступления совершены в августе 2023 года в Луганске. Тогда Магасумов вместе с капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем отмечал в баре получение звания Героя России. Позднее к ним присоединились две девушки, и компания отправилась гулять.

Одна из спутниц Магасумова попросила разрешения пострелять. Подполковник позволил ей совершить хулиганские действия в сквере. Она дважды выстрелила в сторону, а третий выстрел пришелся ей в грудь. Девушка погибла. Сам Магасумов вину не признал.

«По обжалованию — пока обсуждаем с Иреком», — уточнил адвокат осужденного Константин Елфимов.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.