«Ъ»: Осужденный за убийство 13 человек военный вернется на СВО

Ветеран СВО устроил пожар в клубе и отправился на передовую

Участник специальный военной операции Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет колонии за гибель 13 человек, подписал контракт с Минобороны, сообщает «КоммерсантЪ» .

24-летний Ионкин в 2022 году отмечал отпуск в костромском ночном клубе «Полигон». В ходе конфликта посетителей военный выстрелил из ракетницы. В заведении начался пожар, при котором 13 человек погибли

Суд признал Ионкина виновным в убийстве и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, лишив воинского звания сержанта и медали «За Отвагу».

По словам адвоката Юрия Хромцова, Станислав Ионкин уже заключил контракт на службу с Минобороны РФ и вскоре отправится в зону СВО.

Ранее о своем желании уйти на фронт заявил бывший начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, обвиняемый по делу об организованной преступности и находящийся в СИЗО.