Арестованный участник банды военных хочет уйти на СВО

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Обвиняемый спецназовец из банды силовиков хочет уйти на фронт

Бывший начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, обвиняемый по делу банды экс-силовиков, хочет заключить контракт с Минобороны, сообщает ТАСС .

«Алпатов А. А. и его защитник… обращают внимание, что следствие препятствует обвиняемому в заключении контракта с вооруженными силами», — цитирует агентство материалы суда.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завершил уголовное дело о преступлениях криминальной группировки бывших военных и полицейских, совершаемых с 1998 по 2023 годы.

Экс-силовикам, в том числе и Алпатову, инкриминируют заказные убийства, похищения людей, разбои и поджоги.