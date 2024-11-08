Арестованный участник банды военных хочет уйти на СВО

Обвиняемый спецназовец из банды силовиков хочет уйти на фронт
Происшествия

Бывший начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, обвиняемый по делу банды экс-силовиков, хочет заключить контракт с Минобороны, сообщает ТАСС.

«Алпатов А. А. и его защитник… обращают внимание, что следствие препятствует обвиняемому в заключении контракта с вооруженными силами», — цитирует агентство материалы суда.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завершил уголовное дело о преступлениях криминальной группировки бывших военных и полицейских, совершаемых с 1998 по 2023 годы.

Экс-силовикам, в том числе и Алпатову, инкриминируют заказные убийства, похищения людей, разбои и поджоги.