Осужденный за покушение на Прилепина хочет отказаться от российского гражданства

Гражданин Украины Александр Пермяков, осужденный за попытку покушения на писателя Захара Прилепина, обратился в суд с просьбой лишить его российского гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Пермяков просит лишить его российского гражданства, так как гражданином РФ себя не считает», — говорится в доводах жалобы.

Осужденный утверждал, что получил паспорт гражданина России лишь для свободного перемещения по территории страны с целью совершения преступлений.

Однако суд не стал рассматривать это ходатайство. Кроме того, гражданин Украины обжаловал решение о пожизненном лишении свободы, но суд оставил приговор в силе.

Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Под днищем автомобиля, на котором ехал писатель, привели в действие самодельное взрывное уствойство. Прилепину удалось выжить, погиб его помощник. Задержанный Пермяков признался в совершенном преступлении.