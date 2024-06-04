Осужденный напал на полицейского в суде подмосковного Пушкина

Уголовное дело возбудили после нападения осужденного на полицейского в Пушкине

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения одного из осужденных на сотрудника полиции в здании суда городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Во вторник во время вынесения судебного решения по уголовному делу преступной группировки один из осужденных совершил нападение на сотрудника правоохранительных органов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что в Пушкинском суде Подмосковья 3 члена преступной группировки устроили настоящее шоу. Они пытались сбежать из клетки, раскачивали ее, а один из бандитов попытался покончить с собой.