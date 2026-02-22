Осудивший СВО рэпер Markul получил российское гражданство

Выступивший с критикой СВО 32-летний рэпер Markul стал гражданином России. Артист обосновался в Европе, но регулярно посещает Россию, чтобы заработать на концертах, сообщает SHOT .

Гражданин Латвии Маркас Маркулис (настоящее имя) всего за два года прошел путь от открытого выступления против спецоперации в феврале 2022 года до получения гражданства РФ в феврале 2024 года. Однако за это музыканту грозит лишение родного латвийского гражданства.

После начала СВО Markul заявил, что в его кругах не будет людей, оправдывающих происходящее, и отправился в Лондон. Несмотря на это, он продолжал зарабатывать в России, и уже в августе 2022 года выпустил трек «Стрелы» вместе с Тосей Чайкиной.

Марк провел некоторое время в Европе, включая Италию, но затем вернулся в Москву и начал успешные гастроли, собирая тысячи зрителей. В феврале 2024 года он получил гражданство РФ и нарушил закон Латвии, где запрещено иметь второй российский паспорт. За это предусмотрено принудительное лишение первого гражданства.

В 2017 году Markul переехал из Лондона в Петербург по приглашению рэпера Оксимирона*. Совместный трек под названием Fata Morgana стал началом музыкальной карьеры Марка в России. В 2021 году Markul выпустил один из главных хитов того летнего сезона, сотрудничая с Эльдаром Джараховым в песне «Я в моменте».

* Признан иноагентом на территории России.

