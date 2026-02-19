«Оставил послание»: в Сети продают лед, который облизал SHAMAN

В Сети появилось объявление о продаже куска байкальского льда, который облизал российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. Автор объявления выставил необычный лот в категорию «б/у» за 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «112» .

«Занимался подледной рыбалкой на любимом озере. Увидел, как это чудо его облизывает, и решил защитить хрупкую экосистему. Вырубил его слюни и продаю! Торг уместен. Самовывоз», — говорится в описании выставленного на продажу куска льда.

Стоит отметить, что певец не просто облизал байкальский лед, но и оставил на нем романтичное послание для своей супруги, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Дронов выцарапал на льду имя жены — Катя, — а также нарисовал рядом сердечко.

Купить облизанный лед певцом можно за 50 тысяч рублей. При успешных переговорах с продавцом, цену, предположительно, можно снизить.

Ранее SHAMAN опубликовал в Сети видео, как облизывал лед Байкала с целью узнать, какое на вкус самое чистое озеро в мире. Подписчики певца не остались равнодушными. В течение дня они написали под роликом несколько тысяч комментариев. Большинству из них понравилось, что сделал певец. Девушки под постом исполнителя хита «Я русский» также писали, что мечтали быть на месте Байкала в момент, когда его облизывал их кумир.

