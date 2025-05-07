Остановят свою работу: что будет с приборами после ограничения связи

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как скажутся ограничения интернета в ряде городов России в преддверии праздника на работе домашних приборов, устройств, домофонах и т. д., сообщает Life.ru .

Как отметил эксперт, действительно при отключении связи некоторые приборы могут изменить свою работу. Например, домофоны, управляемые через телефон и хранящие видео в облаке. В таком случае удаленно открыть дверь или посмотреть записи с камер не получится.

Ситуация с лифтами немного лучше. Механизм лифта не остановится без интернета, так как он работает на автоматике. Однако кнопка экстренной связи может не работать, если она подключена через сотовую связь.

Системы дистанционной подачи показаний счетчиков могут временно приостанавливать работу. Лампочки, розетки и другие гаджеты с дистанционным управлением системы «умный дом» не будут работать через мобильный интернет, однако если они подключены к роутеру (Wi-Fi) проблем не должно возникнуть.

Бондарь заключил, что основные жизненно важные системы останутся в рабочем состоянии, возможны только кратковременные перебои. Также он посоветовал всегда не полагаться только на цифровые технологии, чтобы отключения не застали врасплох.