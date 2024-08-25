Основателя Telegram Павла Дурова поместили под стражу

Дурова задержали вечером в субботу, когда он прилетел на частном самолете в Париж из Азербайджана. Его задержали жандармы после того, как он вышел из самолета в аэропорту Ле Бурже.

Претензии силовиков связаны с зашифрованными сообщениями в Telegram и отказом мессенджера сотрудничать с властями. Дурова могут обвинить в пособничестве терроризму, торговле наркотиками и мошенничестве.

Ему может грозить 20 лет лишения свободы.

После новостей о задержании основателя Telegram, стоимость созданной им криптовалюты Toncoin, упала на 14% на мировом рынке.